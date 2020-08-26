Москва, 26 августа, 2020, 21:37 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России по состоянию на 26 августа выявлено 679 военнослужащих с коронавирусом, что на 33 человека меньше, чем сообщалось днём ранее. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Министерства обороны.

Минобороны России

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»В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 679 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в настоящее время один военнослужащий с коронавирусом находится в тяжёлом состоянии, ещё семь — в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки после прохождения лечения выздоровел 71 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 10 517 человек.

Данных о динамике суточного прироста выявленных инфицированных в Вооружённых силах в информационных бюллетенях Минобороны не приводится.