Москва, 26 августа, 2020, 21:27 — ИА Регнум. Прямые палестино-израильские переговоры необходимы для разрешения конфликта между двумя государствами, сообщили 26 августа в пресс-службе МИД РФ.

IlyaHaykinson Израильский и палестинский флаги

Комментируя итоги телеконференции спецпредставителей «ближневосточного квартета» (Россия, ЕС, США и ООН), российское ведомство отметило, что Москва подчёркивала на переговорах «необходимость создания условий для запуска прямых палестино-израильских переговоров по комплексу вопросов окончательного статуса».

В российском ведомстве отметили, что мирно урегулировать арабо-израильский конфликт можно лишь на основе принципа «двух государств». При этом правовой основой являются резолюции Совбеза ООН и Генассамблеи этой международной организации.

Российская сторона, однако, отметила, что нормализация отношений между странами хотя и очень нужна, но этим проблема ближневосточного урегулирования не исчерпывается, поскольку нужно разбираться с целым комплексом региональных вопросов.

«Эта российская позиция была поддержана представителями ООН и ЕС», — говорится в сообщении МИД РФ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Израиль продолжает договариваться с арабскими странами о нормализации отношений. С Палестиной конфликт остаётся в острой фазе.