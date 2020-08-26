Кеноша, США, 26 августа, 2020, 20:54 — ИА Регнум. Войска американской национальной гвардии и федеральная полиция направлены в город Кеноша (штат Висконсин, США) для ликвидации беспорядков, написал 26 августа президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп «Сегодня отправлю федеральных правоохранителей и национальную гвардию в Кеношу (штат Висконсин), чтобы восстановить порядок!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кеноше, где на почве возмущения полицейским произволом продолжаются беспорядки с погромами, введён режим ЧС.