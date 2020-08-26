Рим, 26 августа, 2020, 20:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и президент России Владимир Путин провели «продолжительный» телефонный разговор в среду, 26 августа, сообщили в пресс-службе правительства Италии.

Kremlin.ru Владимир Путин

«В центре внимания были коронавирус, Белоруссия, Восточная Украина, Ливия, дело Навального и двусторонние отношения», — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее о разговоре с Конте сообщили в пресс-службе президента России, отметив, что Путин «подчеркнул недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений» (по «делу Навального»), а также заявил о «контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела» Белоруссии и «давления на ее руководство».