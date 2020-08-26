Москва, 26 августа, 2020, 20:38 — ИА Регнум. Семь российских моряков, захваченных ранее пиратами в Гвинейском заливе, освобождены из плена, сообщает 26 августа МИД РФ.

U.S. Navy Африканские пираты

Моряки, похищенные 17 июля, освобождены в итоге совместных усилий посольства России, властей Нигерии и компании-судовладельца.

«24 августа в результате совместных усилий дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителя судовладельца освобождены семь российских моряков, похищенных с судна «Кюрасао Трейдер» 17 июля в ходе разбойного нападения в Гвинейском заливе», — указано в сообщении российского МИД.

На данный момент российские моряки находятся в региональном штабе ВМС Нигерии в Порт-Харкорте, где их осмотрят медики перед возвращением в Россию.