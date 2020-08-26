Брюссель, 26 августа, 2020, 20:37 — ИА Регнум. Действие европейских миссий в Мали приостановлено, сообщил 26 августа журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

U.S. Air Force Малийские силовики

По словам европейского дипломата, миссии со временем будут возобновлены, и для ЕС это «очень важно» сделать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после военного переворота, который произошёл в Мали 18 августа, границы государства были закрыты три дня. В Мали, несмотря на переворот, остаются войска Франции в рамках операции «Бархан».