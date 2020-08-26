Бразилиа, 26 августа, 2020, 20:34 — ИА Регнум. Бразилия может стать одним из центров производства российской вакцины от коронавируса в Латинской Америке. Об этом заявил 26 августа посол России в Бразилии Сергей Акопов на слушаниях в комиссии нижней палаты бразильского парламента по противодействию пандемии.

Brazil.mid.ru Сергей Акопов

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"Бразилия может стать одним из важнейших центров производства и распространения этого препарата не только у себя в стране, но и во всём регионе, а возможно, и в других странах», — приводит слова российского дипломата ТАСС.

Посол отметил, что Россия рассматривает Бразилию в качестве важного партнёра в вопросе создании защиты от коронавирусной инфекции.

Как передавало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран.