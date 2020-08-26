Киев, 26 августа, 2020, 20:09 — ИА Регнум. Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук подтвердил, что на первом для него в новом качестве заседании 19 августа общался с представителями Донецка и Луганска.

President.gov.ua Леонид Кравчук

Об этом он сказал на брифинге сегодня, 19 августа.

«На переговорах были представитель от Луганска и представитель от Донецка. Собственно говоря, они там всегда присутствуют… это мы делаем вид, что их там нет», — констатировал бывший президент Украины.

Кравчук считает, что делегатам Украины нет смысла говорить о том, что мы с ними (представителями Луганска и Донецка) не общаемся, отмечая, что такие заявления — это лишь «игра в политику».

«Как бы они подписали Минские соглашения, если бы с ними не общались? Не надо играть в политику, надо реально на нее смотреть. Они там были и были на нашей встрече контактной группы недавно, и я с ними общался», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что Кравчук официально был назначен главой делегации Украины 30 июля, а 19 августа принял участие в первом заседании контактной группы в онлайн-режиме. Представитель Киева Сергей Гармаш заявил прессе, что дебют удался и в ряде острых вопросов «Макарыч прошел между каплями».