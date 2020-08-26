Керчь, Крым, 26 августа, 2020, 20:04 — ИА Регнум. Жителей десятиэтажного жилого дома в Керчи, в котором 26 августа произошёл пожар, эвакуируют, сообщили в МЧС России.

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Как уточнили в ведомстве, произошло обрушение межэтажного перекрытия в одной из комнат с 10 на 9 этаж на площади 12 кв.м. В связи с этим принято решение об эвакуации жителей всего дома.

«Готовится пункт временного размещения на базе одного из учебных заведений», — сообщили в МЧС.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар произошёл во второй половине дня на 8−9 этажах дома. Сообщалось об одном пострадавшем. Очевидцы также заявляли СМИ о том, что пожару предшествовал взрыв, предположительно, газа. В 19:01 пожар был ликвидирован.