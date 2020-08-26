Москва, 26 августа, 2020, 20:09 — ИА Регнум. В Российском университете дружбы народов (РУДН) с 1 сентября занятия будут проводить в медицинских масках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 августа заявил первый проректор по экономической деятельности РУДН Сергей Назюта.

AlexChirkin Медицинская маска

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Причем в масках будут находиться не только преподаватели, но и студенты. Кроме того, у всех входящих в университет лиц будут проверять температуру.

«В зданиях университета обеспечен контроль температуры тела всех входящих лиц посредством бесконтактных термометров или тепловизоров. В случае отказа от измерения температуры тела — вход в здание университета не разрешён», — сказал Назюта.