Москва, 26 августа, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Проверка законности сокращения доли государства в Башкирской содовой компании начата Генпрокуратурой после заявления президента РФ Владимира Путина.

Soda.ru АО «Башкирская содовая компания»

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Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе российского надзорного ведомства.

Генпрокуратура по итогам проверки даст «принципиальную оценку действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль».

Ведомство отмечает, что затем будет принято решение о мерах по возврату имущественного комплекса государству. Отмечается, что проверку контролирует генпрокурор РФ Игорь Краснов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин дал Генпрокуратуре поручение проверить, почему государство лишилось активов Башкирской содовой компании, которая выводит свои средства в офшоры.