Москва, 26 августа, 2020, 19:43 — ИА Регнум. Заявления о том, что из-за «отравления» блогера Алексея Навального могут быть введены антироссийские санкции, неприличны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

Об этом заявила 26 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Неприлично, отмечает Захарова, говорить о санкциях, когда нет никаких доказательств, что Навальный был отравлен.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный находится в коме в берлинской клинике Charite, куда он был доставлен из России. Плохо ему стало в самолёте при перелёте из Томска в Москву.

С Запада звучат обвинения в том, что Навального отравили в России, поскольку он является оппозиционной политической фигурой.