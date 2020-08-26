Киев, 26 августа, 2020, 21:16 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора сегодня, 26 августа, обменялись мнениями относительно ситуации в Белоруссии.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, Зеленский заявил собеседнику, что для него главное — чтобы в Белоруссии стабилизировалась ситуация, и чтобы было мирное урегулирование.

«Украина никогда не вмешивалась и не планирует вмешиваться в выборы любого государства», — подчеркнул он, выразив надежду, что «волеизъявление белорусского народа будет реализовано в ближайшее время».

Что по этому поводу заявил Майк Помпео, пресс-служба Зеленского не сообщает.

Стороны также обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, процесс мирного урегулирования в Донбассе, и важность финансовой помощи от США «для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский не поздравлял Лукашенко с победой и сделал ряд заявлений с общими призывами к мирному урегулированию ситуации. Вместе с тем президент Украины рассказал, что на месте Лукашенко объявил бы новые выборы при участии всех желающих кандидатов и международных наблюдателей, что было негативно воспринято в Минске. Кроме того, ранее МИД Украины впервые в истории отозвал посла в РБ в Киев для консультаций.