Киев, 26 августа, 2020, 19:24 — ИА Регнум. Режим перемирия в Донбассе соблюдается благодаря США и ЕС, заявил украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с американским госсекретарём Майком Помпео 26 августа, сообщили в пресс-службе лидера Украины.

President.gov.ua Владимир Зеленский. Донбасс

Зеленский «31 день продолжается режим тишины на Донбассе. К счастью, боевые потери среди наших военных отсутствуют. Это стало возможным и благодаря нашей работе, и благодаря поддержке — Европы и вашей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР 19 августа было зафиксировано нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ.

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