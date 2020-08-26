Нижний Тагил, Свердловская область, 26 августа, 2020, 19:42 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле злоумышленники похитили из мехового магазина Elena Furs 107 дорогостоящих шуб и сейф с деньгами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Шубы

Кража произошла ранним утром 24 августа 2020 года. Ущерб, нанесённый преступниками, составил, по предварительным расчётам, свыше 23 млн рублей. Воры, скорее всего, проникли в магазин из подъезда через подвальное помещение. Среди украденного — «пальто и полупальто из норки и соболя, а также один жакет из меха куницы», уточнил полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная причинением материального ущерба в крупном размере»). Сыщики опрашивают работников магазина, жителей соседних домов. Расследование взял на личный контроль глава городского управления МВД Ибрагим Абдулкадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Среднем Урале задержали подозреваемых в краже колёс на 1 млн рублей.