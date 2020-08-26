Черкесск, 26 августа, 2020, 19:23 — ИА Регнум. Как и во всех образовательных учреждениях России, в гимназии №5 столицы Карачаево-Черкесии новый 2020−2021 учебный год стартует в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим в образовательной организации осуществляется ряд мер, рекомендованных Роспотребнадзором. О применении их на практике рассказал корреспонденту ИА REGNUM 26 августа директор гимназии Сергей Чащев.

Алексей Колчин ИА REGNUM Термометрия на входе в школу

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По его словам, меры обеспечения безопасности учащихся будут начинаться прямо с порога школы. Так, школьники будут попадать в здание через четыре входа, на каждом из которых их ждет измерение температуры. Для этого будут задействованы два фельдшера и дежурные учителя. Показания температуры будут фиксироваться в журналах. Детей с признаками заболевания медперсонал передаст родителям.

В связи с тем, что в школе обучаются 1770 учеников, будет создан входной график. Из-за большой наполняемости школы обучение по-прежнему будет проходить в две смены. Разгрузить входы поможет подвижное расписание, подчеркнул директор. Часть предметов будет изучаться в дистанционном режиме.

В гимназии откажутся в новом учебном году от кабинетной системы. Каждый класс будет оставаться в течение рабочего дня в своем кабинете, в котором будет проводиться санитарная обработка по графику. Что касается организации скользящих перемен, то тут, по мнению Сергея Чащева, могут возникнуть трудности, потому что дети не могут оставаться на перемене без учителя, а расписание классных руководителей не всегда совпадает с расписанием их подопечных.

«Но будем смотреть на возможности организации разделения потоков детей по факту и тогда предпринимать необходимые меры. Сейчас сложно сказать, что может еще потребоваться для этого, но корректировка, скорее всего, будет нужна, — отметил директор. — Так, будем смотреть и на внедрение смешанных форм обучения, но в принципе, будем делать упор на дезинфекцию. Соблюдение графика уборки и проветривания, качественная обработка поверхностей — все это должно сыграть свою положительную роль» .

Он также отметил, что школа подготовилась к приему детей в новых условиях, приобретя в достаточном количестве термометры, средства дезинфекции. Денежные средства на эти цели были выделены из бюджета учебного учреждения.

По вопросу организации питания детей у администрации гимназии тоже есть план. Поскольку численность учащихся начальной школы составляет почти 750 человек, а бесплатные завтраки в нынешнем учебном году обязательны для всех, организовать процесс приема пищи будет непросто, особенно для учащихся среднего и старшего звена. Придется немного менять продолжительность уроков или составить скользящий график для каждого класса, отметил Сергей Чащев.

Что касается 1 сентября, то планируется провести праздничный вход детей в школу без традиционных линеек. Атмосферу праздника будут создавать музыка, ростовые куклы, которые проводят детей в их кабинеты, где начнутся уроки. Возможно, в этот план будут внесены корректировки после августовского совещания учителей, отметил руководитель гимназии, так как у учебного заведения есть достаточно места на пришкольном дворе для проведения линейки на 1 сентября в традиционной форме.