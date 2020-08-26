Киев, 26 августа, 2020, 19:19 — ИА Регнум. Введенный правительством запрет на въезд на Украину иностранцев не будет распространяться на граждан Белоруссии.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

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Об этом по итогам заседания правительства сегодня, 26 августа, заявил народный депутат Рады из фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.

Парламентарий подтвердил, что ранее сегодня кабмин Украины из-за второй волны коронавируса принял постановление о закрытии границ для иностранцев на срок до конца сентября.

«Запрет не будет касаться тех, кто имеет документы на проживание тут. Также исключение сделали для граждан Беларуси, которые из-за протестов в стране и действий режима диктатора Лукашенко захотят приехать в Украину», — уточнил Гончаренко.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что решение о запрете на въезд для иностранцев принято, учитывая уровень заболеваемости коронавирусом в стране.

«Мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами», — отметил Шмыгаль.

В правительстве заявили, что в названный период въехать в страну смогут те иностранные граждане, у которых есть вид на жительство, члены международных гуманитарных миссий и «так далее». Про исключение для граждан Белоруссии Шмыгаль ничего не сообщал.

25 августа президент Владимир Зеленский на совещании с участием представителей правительства заявил, что Украина должна облегчить условия въезда для белорусов, учитывая напряженную ситуацию в соседней стране.

До этого лидеры страны и отдельные депутаты заявили, что хотели бы массово переманить работать и жить на Украине белорусских специалистов, особенно из IT-индустрии.