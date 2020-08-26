Киев, 26 августа, 2020, 19:14 — ИА Регнум. Поздравления с днём независимости Украины прозвучали в телефонном разговоре американского госсекретаря Майка Помпео с украинским президентом Владимиром Зеленским.

DonkeyHotey Майк Помпео

Об этом сообщили 26 августа в пресс-службе украинского лидера. «Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в телефонном разговоре украинский президент «отметил важность финансовой помощи», полученной из Вашингтона «для поддержания стабильности экономики и государственных финансов Украины».

Напомним, день независимости Украина отметила 24 августа. В этот день Помпео опубликовал поздравительное заявление.

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