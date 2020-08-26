Москва, 26 августа, 2020, 19:10 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 18 по 24 августа в среднем не изменились, как и неделей ранее. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Продуктовый магазин

За период с начала августа ведомством зафиксирована дефляция в размере 0,1%, инфляция за период с начала текущего года сохранилась на уровне 2,9%.

По данным Росстата, за неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали свинина — на 0,6%, чёрный чай — на 0,4%, полукопчёная колбаса, сметана и сыры — на 0,3%, варёная колбаса, творог, подсолнечное масло, хлеб, шоколадные конфеты — на 0,2%.

Одновременно с этим цены на пшено снизились на 0,3%, мясо кур стало дешевле на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 3,5%, в том числе картофель подешевел на 4,5%, морковь и яблоки — на 3,9%.

Зафиксирован рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. В частности, спички подорожали на 0,7%, детские подгузники — на 0,5%, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,3%, зубные щётки — на 0,2%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,1%, цены на дизельное топливо в среднем не изменились.

Напомним, в предыдущую неделю Росстатом также была зафиксирована нулевая инфляция, а за неделю до этого — дефляция в размере 0,1%.