Киев, 26 августа, 2020, 19:07 — ИА Регнум. Всех политиков, которые руководили Украиной за годы независимости, можно разделить на две основные группы — разрушители и созидатели, заявил сегодня, 26 августа, украинский военный и политический эксперт Юрий Дудкин, комментируя итоги празднования в стране 29-летия независимости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

«За годы независимости во главе Украины находились разные политики. Но всех их можно поделить на две большие группы — это разрушители и созидатели. На моей памяти разрушителей было гораздо больше», — отмечает он.

В частности, как пишет Дудкин, «зеленые» (имеется в виду партия «Слуга народа» и окружение президента Зеленского) представляют собой типичных популистов-разрушителей, в то время как примером государственника является такой политик, как лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зелёные» — это типичные популисты-разрушители. На выборах обещали то, чего хотят большинство украинцев, а когда пришли к власти, то стали проводить политику в стиле Порошенко. Созидатели же — это те, кто говорят правду. Кто еще в 2004-м не отдали на разграбление Крым и Артек. Например, Виктор Медведчук, который всегда говорил правду, несмотря на репрессии и угрозы в свой адрес, бескомпромиссно выполнив все свои обещания», — анализирует эксперт.

Дудкин цитирует Медведчука, который в своем заявлении в честь дня независимости указал, что Украине не дают развиваться три врага, три «д» — деградация, деиндустриализация и деинтеллектуализация.

По мнению эксперта, чтобы прекратить сползание Украины в пропасть, к власти в стране должны прийти государственники.

«Утверждал и утверждаю: чтобы остановить сползание в пропасть, к власти должны прийти государственники, которые остановят войну, восстановят промышленность, прекратят загонять нас в долговую кабалу перед МВФ и Западом. Такие политики есть и должны прийти к власти — это Виктор Медведчук и его партия», — резюмировал Дудкин.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно представленным 21 августа результатам всеукраинского социологического опроса населения, проведенного центром «Социальный мониторинг», 73,1% граждан Украины считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении.

25 октября в стране должны состояться местные выборы.