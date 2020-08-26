Ватикан, 26 августа, 2020, 19:05 — ИА Регнум. 2 сентября папа Франциск проведет первую за время эпидемии коронавируса общую аудиенцию в «очном» режиме, сообщили в пресс-службе Святого престола в среду, 26 августа.

Alfredo Borba Папа Франциск I

Изменено место аудиенции — она пройдет не на площади Святого Петра, а во дворике Святого Дамаса в Апостольском дворце. Предусмотрены все необходимые меры санитарной безопасности.

В остальном аудиенция пройдет в обычном режиме.