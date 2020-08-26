Москва, 26 августа, 2020, 18:59 — ИА Регнум. На территории России объёмы выдачи ипотеки с начала 2020 года превзошли прошлогодние показатели. Об этом заявил 26 августа вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента с членами правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная квартира

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"Физически ипотечных кредитов выдано на 17% больше, в деньгах выдано на 20% больше по отношению к аналогичной дате 2019 года», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что показателей удалось достигнуть с учётом рефинансирования.

Всего, по данным ЦБ РФ, за первое полугодие в России выдано свыше 601 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1,44 трлн рублей.