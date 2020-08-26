Челябинск, 26 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. В Челябинске руководство одной из фирм осуждено к штрафу за задержку зарплаты сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет денег

Долг перед 23 работниками составил 402 тыс. рублей. Дело об административном правонарушении возбудила прокуратура. И затем Гострудинспекция постановила оштрафовать должностное лицо.

Кроме того, в интересах работников в суд были направлены заявления о том, чтобы выдать судебные приказы на выдачу зарплаты. Они рассмотрены и удовлетворены. К настоящему времени долг перед работниками полностью погашен.