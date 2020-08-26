Киев, 26 августа, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Правительство Украины назначило новым главой правления госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железных дорог на Украине) Владимира Жмака.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Такое решение было принято на заседании кабмина сегодня, 26 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, Жмак был выбран через открытый конкурс наблюдательным советом «Укрзализныци» и прошел абсолютно все собеседования.

Украинские СМИ отмечают, что Жмак — член наблюдательного совета главного аэропорта страны «Борисполь», а наиболее известен тем, что в 2015—2016 годах работал первым заместителем на тот момент главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили.

И. о. председателя правления «Укрзализныци» до настоящего времени был Иван Юрик.