Вашингтон, 26 августа, 2020, 18:43 — ИА Регнум. Российский научно-исследовательский институт, занимавшийся разработкой первой российской вакцины от коронавируса, попал под новые санкции США, следует из данных в Федеральном реестре официальных документов правительства США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости», «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Речь идёт о Центральном научно-исследовательском институте №48 Минобороны России, который разрабатывал вакцину совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США внесло в чёрный список несколько российских НИИ из-за подозрения их в связях с «российской программой химических и биологических вооружений».