Архангельск, 26 августа, 2020, 18:40 — ИА Регнум. Осенью в Архангельске пройдет третья волна ямочного ремонта. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

«Несмотря на то, что в текущем сезоне в столице Поморья проводится большой объем работ по замене асфальта, многие улицы в городе по-прежнему требуют срочного устранения дефектов. Часть из них включены в программы ремонта на последующие годы, но для обеспечения безаварийного проезда сейчас необходимо устранить ямы и расхождение швов», — отметили в горадминистрации.

В рамках контракта по устранению деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия планируется в срок до 15 октября провести ямочный ремонт с применением струйно-инъекционного метода на площади 3730 кв. метров, литой асфальтобетонной смесью на площади 1000 кв. метров, а также ликвидировать продольные и поперечные трещины (2000 п. метров). На эти цели предусмотрено 7,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году правительство РФ выделило 1,5 миллиарда рублей на развитие улично-дорожной сети Архангельской области. Областной центр на ремонт дорог получит 300 миллионов рублей.