Санкт-Петербург, 26 августа, 2020, 18:38 — ИА Регнум. В Петербурге власти раскрыли подробности последних летальных случаев COVID-19. За последние сутки в городе зафиксировали 18 смертей от последствий коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости»

Как сообщили 26 августа в городском комитете по здравоохранению, среди умерших было шестеро мужчин в возрасте от 42 до 92 лет. Кроме того, скончались 12 женщин, самой младшей было 52 года, самой старшей — 93 года.

«Пациенты скончались с 6 по 25 августа», — сообщили в ведомстве.

Основным заболеванием, которое привело к смерти петербуржцев, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусом. Пациенты также имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания.

Напомним, по официальной статистике, в Северной столице от COVID-19 за все время пандемии скончались 2375 человек. Однако в это число попали только те, у кого коронавирус стал прямой и непосредственной причиной гибели. Те, для кого COVID-19 стал «сопутствующим заболеванием», в эту цифру не попали.

Добавим, летальность COVID-19 в Петербурге составляет 6,63% — это самый высокий показатель среди всех регионов России. В целом смертность в Петербурге в мае-июле 2020 года оказалась аномально высокой по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Естественная убыль населения города в первом полугодии возросла в 5,5 раз.