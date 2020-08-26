Санкт-Петербург, 26 августа, 2020, 18:34 — ИА Регнум. В Ленинградской области перед началом учебного года протестируют на COVID-19 всех учителей. Об этом 26 августа заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на коронавирус

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Тестирование стартовало 26 августа. В общей сложности планируется провести порядка 15 тысяч исследований и охватить педагогов из всех школ региона. Чтобы успеть к началу учебного года, тестирования будут проводить и в ближайшую субботу.

«Мы запустили исследования на COVID-19 для учителей, чтобы уверенно вступить в новый учебный год и максимально обезопасить деятельность образовательных организаций», — прокомментировал Дрозденко.

Графики исследований утверждаются в районных больницах. Тестирование проводится как в медицинских учреждениях, так и в самих школах методом ПЦР-исследования.

Напомним, оперативный штаб Ленобласти второй день подряд сообщает о 30 новых случаях заражения коронавирусом в регионе. Всего заболели 6656 человек, выздоровели 4494 человека, скончались 74 человека.