Москва, 26 августа, 2020, 18:25 — ИА Регнум. Реализация программы по увеличению продолжительности жизни на Дальнем Востоке должна постоянно отслеживаться, заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Гаэтано Беллеи. Дедушка и бабушка. 1920

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Комментируя реализацию программы развития Дальнего Востока, президент отметил, что планируется в регионе «добиться увеличения средней продолжительности жизни как минимум на пять лет».

Путин «Достижение этой цели нужно обязательно отследить».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа российский премьер-министр Михаил Мишустин объявил о готовности в скором времени утвердить программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2035 г.