Калуга, 26 августа, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Сегодня, 26 августа, на территории мультимодального производственно-логистического центра «Ворсино» в Калужской области состоялось подписание меморандума о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта создания масштабного логистического центра — мегахаба АО «Почта России». Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, генеральный директор ООО «Фрейт Вилладж Логистика» Руслан Заливацкий.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области появится мегахаб Почты России

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, на территории региона планируется запустить крупный логистический центр для обработки внутрироссийской, международной и транзитной почты. На первом этапе проекта почтовые отправления, которые в настоящее время проходят обработку в Москве, будут перенаправляться в Калужскую область. Это поможет разгрузить московский логистический узел и сократить сроки доставки внутрироссийских и международных отправлений. Ориентировочная площадь производственных помещений составит 500 тыс. кв. м, складских — не более 200 тыс. кв. м. Эта часть проекта будет реализована к 2023 году.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области появится мегахаб Почты России

Второй этап предполагает строительство автоматизированного сортировочного центра Почты России. Его производственные площади будут располагаться на территории транспортно-логистического терминала в Ворсино. На третьем этапе рассматривается возможность открытия в области бондовых складов, а также внедрения на базе созданной инфраструктуры полного комплекса современных бизнес-услуг.

«У нас главная задача, центральная, — сделать счастливым нашего клиента. И, конечно, один из запросов — это скорость доставки, прежде всего, товаров в электронной коммерции», — подчеркнул Максим Акимов.

Он отметил, что выбор площадки в Калужской области позволит обеспечивать клиентов Почты России самой быстрой и самой дешевой конкурентной услугой по транспортировке товаров и почтовых отправлений: «Это формирование крупных партий товара, потом их выпуск в режиме таможенной очистки, в режиме бондовых складов. Это абсолютно новый режим, который, я надеюсь, экспериментально заработает с 1 ноября текущего года в нескольких локациях: в Москве, в Казани, в Новосибирске. Это возможность для малого и среднего бизнеса, который работает, в том числе здесь, в Калужской области, и в Подмосковье, консолидировать товар, выставить его на электронных площадках, на маркетплейсах и со складов доставлять, используя логистические возможности Почты России, до потребителя». При этом руководитель АО «Почта России» выразил готовность вкладывать значительные инвестиции в развитие данного проекта: «Это строительство складов, терминалов. Это более 100 миллионов долларов инвестиций, которые будут осуществляться в течение нескольких лет», — заметил Максим Акимов.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области появится мегахаб Почты России

Владислав Шапша подчеркнул, что «в Ворсино построен, по сути, хаб между Европой и Азией, через который ежедневно проходит огромное количество грузов. Его появление здесь — это новые возможности и для бизнеса, и для торговли, и для Почты России, и, конечно, для бюджета Калужской области. Мы рассчитываем, что новый проект позволит использовать уже существующие возможности инфраструктуры и опыт по развитию логистики».

Мультимодальный транспортно-логистический центр «Фрейт вилладж Ворсино» — грузовая «деревня» федерального формата, на границе Новой Москвы и Калужской области, вдоль федеральной трассы М3 Москва-Киев, в 70 км от МКАД. Проект занимает 570 га и является частью индустриального парка Ворсино, где расположены железнодорожный контейнерный терминал проектной мощностью 350 тыс. TEU, мультимодальная таможенная зона, склады кросс-докинга класса «А», мультифункциональные промышленные объекты.