Москва, 26 августа, 2020, 18:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») направил ряд запросов в Минздрав, Минпросвещения и профсоюзы учителей на тему прав и обязанности учителей в связи с вакцинацией от коронавируса.

Вакцина

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Николаев в своих запросах интересуется, «может ли отказ от сдачи тестов на коронавирус и на антитела стать причиной для увольнения или иного наказания учителя или другого сотрудника образовательного учреждения».

"Может ли отказ от иммунизации на COVID-19 стать причиной для увольнения или иного наказания учителя и другого сотрудника образовательного учреждения», — говорится в размещенном в ТГ-канале запросе депутата Госдумы на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

Парламентарий также просит глав профсоюзов «информировать об имеющихся в профсоюзе механизмах защиты прав учителей и других сотрудников образовательных учреждений в части их коммуникации на добровольной основе».