Москва, 26 августа, 2020, 18:05 — ИА Регнум. Вопрос использования различных инструментов привлечения финансирования к расселению жителей России из ветхого жилья поручил проработать президент страны Владимир Путин на заседании с членами правительства 26 августа.

Павел Редин ИА Красная Весна Ветхое жилье

Путин «И с [Государственной] думой, но и с Минфином тоже [нужно] поработать, с Центральным банком поработать, там тоже возможны различные инструменты привлечения финансирования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти намерены ускорить решение вопроса с расселением аварийных домов.