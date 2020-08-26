Жители Екатеринбурга выберут оформление ледового городка
Екатеринбург, 26 августа, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовал опрос об оформлении главного ледового городка в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Ледовый городок в Екатеринбурге в 2019-2020 гг.
Горожанам предложили три тематики: 130 лет со дня рождения писателя Александра Волкова (автора «Волшебника изумрудного города»), 220 лет со дня рождения автора первого русского словаря Владимира Даля, а также сюжет «Чудо Нового года и Рождества».
Жители могут предложить и свой вариант. Голосование продлится по 10 сентября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году главный ледовый городок принял более 650 тысяч человек.