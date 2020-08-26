Екатеринбург, 26 августа, 2020, 18:05 — ИА Регнум. В Екатеринбурге стартовал опрос об оформлении главного ледового городка в центре города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ледовый городок в Екатеринбурге в 2019-2020 гг.

Горожанам предложили три тематики: 130 лет со дня рождения писателя Александра Волкова (автора «Волшебника изумрудного города»), 220 лет со дня рождения автора первого русского словаря Владимира Даля, а также сюжет «Чудо Нового года и Рождества».

Жители могут предложить и свой вариант. Голосование продлится по 10 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году главный ледовый городок принял более 650 тысяч человек.