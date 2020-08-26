Краснодар, 26 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. Крупный природный пожар в Анапе Краснодарского края между населенными пунктами Большой и Малый Утриш ликвидирован, об этом 26 августа сообщили в МЧС России.

Mchs.gov.ru Тушение лесного пожара

Ликвидация объявлена в 17:25 26 августа.

«Спасибо всем, кто самоотверженно боролся с огнем — пожарным, спасателям, полиции, казачеству и, конечно, добровольцам. Вы — настоящие герои, каждая минута была на счету, любая помощь была бесценна. Напоминаю, что в регионе сохраняется экстренное предупреждение по чрезвычайной пожарной опасности», — написал в своем телеграм-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар в районе заповедника Утриш в Анапе тушили более двух суток, были задействованы катера, три вертолета и самолета — работа по ликвидации огня осложнялась сильным ветром и сложным ландшафтом. По факту пожара полиция возбудила уголовное дело.