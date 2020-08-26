Махачкала, 26 августа, 2020, 18:45 — ИА Регнум. Альпинистка из Московской области пострадала во время восхождения в высокогорном Докузпаринском районе Дагестана. Женщина доставлена в лечебное учреждение Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 26 августа в пресс-службе главного управления МЧС по республике.

Восхождение

Несчастный случай произошел накануне возле села Куруш. Во время восхождения трех альпинистов на тренировочную гору Сельды на голову жительницы Подмосковья 1988 года рождения упал камень. На место происшествия был отправлен вертолет МЧС России со спасателями.

«Перед спасателями стояла непростая задача. Им пришлось добираться до пострадавшей по отвесной стене, затем снять ее, уложить и надежно закрепить в носилках, затем осуществить спуск с 400-метровой высоты. Но ребята профессионально справились с задачей», — сказано в сообщении.

На земле альпинистку осмотрели и заподозрили у нее перелом ребер, в связи с чем спасатели решили не рисковать ее здоровьем и на некоторое время остаться в палатке у подножия горы. Сегодня утром из Махачкалы вылетел вертолет Дагестанского центра медицины катастроф и эвакуировал пострадавшую в лечебное учреждение города.