Обнинск, Калужская область, 26 августа, 2020, 18:39 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 сентября учащиеся пятых классов 75 школ приступят к апробации школьной цифровой платформы. Образовательным учреждениям выделено 932 комплекта медиаплееров Smartbox с беспроводной клавиатурой. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Admoblkaluga.ru Владислав Шапша передал технические устройства Smart Box директорам школ

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Врио калужского губернатора Владислав Шапша в рамках областного форума образования в Обнинске 26 августа передал технические устройства Smart Box директорам школ региона. Устройство SmartBox, предназначено как медиаплеер для телевизоров и позволяет по своим функциональным характеристикам выступить для использования школьной цифровой платформы в интернете.

В 2019 году Калужская область стала участником проекта «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» благотворительного фонда «Вклад в будущее» ПАО «Сбербанк России».