Чувашского таксиста подозревают в изнасиловании коллеги
Чебоксары, 26 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении местного таксиста, которого подозревают в изнасиловании женщины-коллеги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.
Следствие полагает, что преступление было совершено утром 24 августа 2020 года в квартире подозреваемого, где находилась его знакомая, также работающая водителем такси.
Горожанку доставили в больницу. Подозреваемый взят под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»). Правоохранители также дадут оценку противоправным действиям злоумышленника в отношении другой пострадавшей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего горожанина, которого подозревают в насильственных действиях сексуального характера на базе отдыха. Жертвой стала 19-летний администратор.
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