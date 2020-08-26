Рим, 26 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Власти регионов Италии заказали в 2020 году на 40% больше вакцины от гриппа, нежели годом ранее, передает информагентство ANSA в среду, 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

В профильной бизнес-ассоциации Farmindustria отметили, что сумеют и произвести, и поставить в медицинские учреждения вакцину в необходимых объемах.

По данным на25августа, в Италии умерли35 445человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на4(как иднем ранее). Выздоровели206 015человек, за день этот показатель увеличился на353(днем ранее — на192). Число подтвержденных носителей выросло на878 (днем ранее — на953). Количество новых случаев снижается третий день подряд. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет261 174.

В настоящее время заражены19 714человек — на519больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую недели подряд. За это время оно увеличилось на 7500, то есть на 60%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получитьоколо 200млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.