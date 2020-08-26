Реутов, Московская область, 26 августа, 2020, 17:48 — ИА Регнум. В школах подмосковного Реутова с 1 сентября вводится кабинетная система. За каждым классом будет закреплен отдельный кабинет. Об этом заявил начальник управления образования городского округа Реутов Иван Гетман, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Исключение составят только предметы, где требуется оборудование, например, физика, химия или технология.

Напомним, что соответствующие рекомендации были даны Роспотребнадзором из-за сохранения риска распространения коронавируса в России.