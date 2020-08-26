Красногорск, 26 августа, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Ситуация с Башкирской содовой компанией и выводом её акционерами денег в офшоры должна быть детально проанализирована на федеральном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.

Soda.ru Башкирская содовая компания

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»Естественно, людей волнует и сохранение рабочих мест, но не только это. Волнуют и духовно-культурные ценности, и вопросы природной среды, охраны окружающей среды, с развитием социальной сферы и инфраструктуры. На что обращаю внимание: Башкирская содовая компания, контрольный пакет там принадлежит частным лицам. Деньги, заработанные компанией, практически в развитие не инвестируются. В регионе не остаются», — заявил Путин.

«При общем объёме выручки в 2019 году в 45 млрд рублей, на инвестиционные цели пошли только 2,5 млрд рублей. Где деньги? Известно где — в офшорах», — указал он.

Он отметил, что на дивиденды в 2018 году было направлено 12,3 млрд рублей — 106% от чистой прибыли. В 2019 году — 107% от чистой прибыли.

«Деньги идут туда, где проживают отчасти акционеры, и на кипрские счета. Во Францию, в Швейцарию. Жить, конечно, можно где угодно, мы свободная страна. Но если вы работаете здесь, зарабатываете в России, то надо подумать о людях, которые работают на ваших предприятиях? Нужно подумать о будущих рабочих местах», — отметил президент.

В начале 2013 года через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной — было 62%, а затем стало 38%. Президент также поручил генпрокурору провести проверку законности снижения госдоли в Башкирской содовой компании.

«Как результат, приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на выкачивание средств любой ценой и в как можно большем объёме. Я прошу правительство Российской Федерации совместно с руководством республики детально разобраться в ситуации и предложить решение», — заявил Путин.