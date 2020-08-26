Москва, 26 августа, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Для пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса планируют задействовать 40 тысяч москвичей. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

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По его словам, исследования препарата позволят получить постоянное регистрационное удостоверение для вакцины. Также будет расширен круг возможных получателей, в том числе на жителей старше 60 лет.

«Москва первой в России столкнулась с этой инфекцией. И сегодня именно у москвичей есть уникальная возможность стать основными участниками клинических исследований, которые помогут победить коронавирус», — написал Собянин.

Принять участие в программе исследований вакцины смогут 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru.