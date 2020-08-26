Козенца, Италия, 26 августа, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате падения частного самолёта в итальянской провинции Козенца, передают местные СМИ в среду, 26 августа.

Adrian Pingstone Лёгкий самолёт

Сотрудники спасательных служб появились на месте происшествия уже через несколько минут, однако к этому моменту оба пострадавших скончались.

Начато расследование, предположений о причинах авиакатастрофы сотрудники правоохранительных и спасательных служб пока не высказывали.