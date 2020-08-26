Москва, 26 августа, 2020, 17:40 — ИА Регнум. Вакцинация учителей от гриппа с сентября будет организована во всех российских регионах. Об этом 26 августа сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Edu.gov.ru 1Сергей Кравцов

«Во всех субъектах Федерации с сентября будет организована вакцинация учителей и технических работников школ от гриппа», — сказал Кравцов.

Министр уточнил, что вакцинация будет осуществляться на добровольной основе.