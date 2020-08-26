Москва, 26 августа, 2020, 17:34 — ИА Регнум. Введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения должны отменяться в России «очень аккуратно», заявил 26 августа российский президент Владимир Путин на совещании при правительстве РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в магазин в торговом комплексе после снятия ограничений в Санкт-Петербурге

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Глава государства призвал соизмерять отмену ограничений с реальной ситуацией, при этом не забывая о необходимых санэпидмероприятий. По его оценке, так в России и происходит.

Путин «Но нужно нацелить и себя, и настроить людей наших, и руководителей всех уровней на то, чтобы действовать очень аккуратно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия в мире находится на четвёртом месте по количеству выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией (970 865 случаев COVID-19).