Москва, 26 августа, 2020, 17:32 — ИА Регнум. В России запустят проект по мониторингу инфицированности COVID-19 школьников и студентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова на встрече президента России Владимира Путина с правительством.«По нашему решению, с 1 сентября будет запущен дополнительный проект по мониторингу инфицированности возбудителем COVID-19 среди школьников и студентов. В рамках этого мониторинга планируется обследовать 3 тыс. человек клинических здоровых в 10 субъектах РФ», — заявила Голикова.

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«Полученные результаты возможно приведут к увеличению числа случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, но это не должно вызывать обеспокоенности, так как своевременное выявление инфицированных лиц необходимо для оценки обстановки и своевременного принятия решений», — подчеркнул она.

К 20-м числам сентября появится возможность оценить, как повлияло на эпидситуацию начало учебного года, на основании чего можно будет скорректировать стратегию действий, указала она.