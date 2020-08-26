Москва, 26 августа, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Система дополнительных выплат медикам, противостоящих эпидемии коронавируса, нуждается в коренных изменениях, заявил 26 августа президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы

«Система оказалась слишком забюрокраченной, надо убрать все препоны», — сказал Владимир Путин.

Ранее в ходе этого совещания заместитель главы правительства РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран.