Киев, 26 августа, 2020, 17:22 — ИА Регнум. В мире на данный момент происходит биологическая война, заявил 26 августа глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время встречи с послами Швеции и Финляндии в Киеве Тобиасом Тибергом и Пяйви Лайне.

Rnbo.gov.ua Алексей Данилов с послами Швеции и Финляндии

Об этом 26 августа сообщает официальный сайт СНБО Украины.

«Сегодня мы наблюдаем за Первой мировой биологической войной, последствия которой ощущает весь мир», — сказал Данилов и добавил, что в современном мире «кибернетическая и биологическая угрозы становятся страшнее и опаснее даже ядерного оружия».

О реакции послов Швеции и Финляндии Тобиаса Тиберга и Пяйви Лайне на эти заявления ничего не сообщается.