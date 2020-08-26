Москва, 26 августа, 2020, 17:18 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке наблюдается критическая нехватка жилья. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

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«За восемь месяцев больше 9 тыс. человек взяли кредиты и справляют новоселье в многоквартирных домах и своих домах на земле. Программа пользуется спросом, но новостроек не хватает», — заявил Козлов.

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"У нас в программе прописана поддержка новых территорий для комплексной жилищной застройки инфраструктурой. Но региональные власти, несмотря на федеральную помощь, тоже должны комплексно подходить и решать проблему», — указал он.

К началу августа на первичном рынке продаётся 15 тыс. квартир, в то время как семей, готовых взять ипотеку, — 47 тыс.

«Разница говорит сама за себя», — подчеркнул Козлов.