Москва, 26 августа, 2020, 17:12 — ИА Регнум. Желание приобрести российскую вакцину от коронавирусной инфекции выразили уже 27 стран. Об этом 26 августа сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"На сегодняшний день, по информации МИД России, выразили желание приобрести вакцину против нового коронавируса, российскую вакцину, 27 стран мира», — сказала она в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Напомним, накануне Минздрав России выдал Центру имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19. Как было заявлено, в московские клиники препарат должен поступить уже в первых числах сентября.

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