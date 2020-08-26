Москва, 26 августа, 2020, 17:10 — ИА Регнум. На Дальнем Востоке наблюдается самый низкий в России уровень развития тепличного хозяйства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 августа заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече президента России Владимира Путина с правительством.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

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"На Дальнем Востоке самый низкий в России уровень развития тепличного хозяйства. Регион зависит от импорта овощей. Считаем важным разработать механизм государственной поддержки проектов под строительство и модернизации тепличных комплексов в округе», — заявил Мишустин.